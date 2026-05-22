Инфляция в Челябинской области замедлилась до 4,6%

В апреле 2026 года годовая инфляция в Челябинской области составила 4,56%, замедлившись к марту на 0,35 процентного пункта. Темпы роста цен ниже, чем в целом по стране (5,58%), сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Инфляция на продовольственные товары в прошлом месяце составила 3,1% против 4,3% в марте. Продолжили дорожать сахар и яйца. Рост цен на сахар во многом обусловлен сокращением его предложения из-за снижения объемов производства в весенние месяцы. Производители куриных яиц переносили в цены накопленные ранее издержки на корма, ветеринарные препараты, обслуживание оборудования, упаковку, логистику. При этом подешевели фрукты и овощи после укрепления рубля, поступления нового урожая овощей из южных регионов страны и зарубежья. Третий месяц подряд снижались цены на масло и жир, поскольку производство сырья увеличивалось.

Годовой рост цен на непродовольственные товары был на уровне 2,7% в апреле после 2,5% в начале весны. Больше всего подорожала мебель. Среди причин — повышение спроса на товары для обустройства приобретенного в прошлые периоды жилья. Выросло в цене топливо, что вызвано сокращением его предложения, увеличением издержек производителей и поставщиков, ростом мировых цен на нефть. Вместе с тем продолжили дешеветь меховые изделия из-за традиционного снижения интереса.

Инфляция на услуги немного повысилась — с 8,9% в марте до 9% в апреле. Сильнее всего выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги из-за бронирования жителями путевок заранее. Это позволило санаториям и домам отдыха перенести в цены рост издержек на организацию питания, обслуживание помещений, закуп предметов обихода. Подорожали медицинские услуги. Стоматологические клиники закладывали в стоимость растущие затраты на материалы и инструменты, коммунальные услуги, обслуживание оборудования, содержание помещений. В то же время продолжили снижаться цены на аренду квартир. Увеличение ввода в эксплуатацию многоквартирных домов способствовало расширению предложения арендного жилья в регионе. Снизились цены на зарубежные туры. Из-за укрепления рубля отдых за пределами страны стал дешевле почти по всем направлениям.

Виталина Ярховска