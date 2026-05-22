Песков опроверг наличие дедлайна по российско-украинскому конфликту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg опроверг информацию о том, что Владимир Путин устанавливал какой-либо дедлайн по военной операции на Украине. По словам одного из источников агентства, речь шла о завершении боевых действий к концу года при условии полного контроля над Донбассом.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Собеседник Bloomberg добавил, что Россия стремится к более широкому соглашению с Европой по безопасности, которое признало бы новые регионы российскими. Агентство также пишет, что украинской стороне не удалось за время конфликта достичь своих стратегических целей. Среди них — возвращение утраченных территорий и приемлемая мирная сделка.

Президент России неоднократно говорил о готовности страны завершить боевые действия дипломатическим путем. Однако для этого, по его словам, необходимо достичь всех целей военной операции. На встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным в марте Владимир Путин уточнял, что под контролем украинской армии остается еще до 17% территории региона. В начале мая и господин Путин, и его американский коллега Дональд Трамп говорили, что конфликт близится к завершению. При этом переговорный процесс пока приостановлен, очередной раунд не удалось провести из-за начала эскалации на Ближнем Востоке.