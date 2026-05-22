Финансирование программы «Башкирские дворики» уменьшилось в 23 раза

В прошлом году программа комплексного благоустройства дворов «Башкирские дворики» получила в виде субсидий из бюджета 42,1 млн руб. По сравнению с 2024 годом объем государственного финансирования проекта уменьшился в 23,7 раза — с 996,5 млрд руб., следует из отчетов министерства финансов об исполнении бюджета. По первоначальной версии бюджета на 2025 год объем финансирования должен был составить 955 млрд руб.

Программа «Башкирские дворики» призвана благоустроить территории, прилегающие к многоквартирных домах. Обязательный комплекс работ включает в себя ремонт дорожного покрытия, расширение проезжей части, обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, установку детских и спортивных площадок с ограждениями и резиновым покрытием, озеленение с посадкой деревьев, кустарников и газона, организацию зон отдыха со скамейками и урнами, освещение двора, обустройство систем видеонаблюдения.

Решение об участие в проекте принимают сами жильцы на общем собрании. На собственников квартир должно приходиться 1% финансирования благоустройства, не менее 5% — на муниципалитет, 94% — на бюджет республики.

В 2024 году программа позволила благоустроить 143 двора. С 2019-го по 2024 год она охватила около 1,5 тыс. дворов в 63 районах и городах Башкирии.

В апреле премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявлял, что в этом году бюджетные средства в рамках программы пойдут на ремонт уже благоустроенных детских и спортивных площадок. В бюджете на 2026 год говорится, что субсидии на «Башкирские дворики» должны составить 100 млн руб.

Идэль Гумеров