«Башкирские дворики» отремонтируют при софинансировании жителей

В Башкирии отремонтируют площадки, благоустроенные по программе комплексного благоустройства дворовых территорий в рамках программы «Башкирские дворики», в том числе при софинансировании населения, сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам премьер-министра региона Андрея Назарова, в 2019–2024 годы по программе благоустроили 1,47 тыс. дворовых территорий во всех 63 муниципалитетах. В этом году решили направить бюджетные средства на восстановление элементов детских и спортивных площадок, отметил он.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии подготовило постановление о внесении изменений в порядок предоставления субсидий из бюджета республики на ремонт площадок, доложил исполняющий обязанности министра ЖКХ Юрий Палтусов.

По его словам, муниципалитеты должны будут направить заявку с указанием суммы понесенных затрат с приложением договора подряда на проведение работ, поставку оборудования, дефектных ведомостей, фотографий с координатами и адресами дворов, а также фотографий до и после восстановления. После проверки и подтверждения мин ЖКХ факта понесенных затрат средства доведут до муниципалитетов при условии софинансирования трех бюджетов: республиканского, муниципального и «бюджета населения», отмечается в сообщении.

