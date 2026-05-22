Инфляция в апреле снизилась до 6,4% в Свердловской области

В апреле уровень годовой инфляции в Свердловской области снизился до 6,64% — в марте он составлял 6,8%, сообщили в Уральском главном управлении Центрального банка РФ. При этом в целом по стране инфляция замедлилась до 5,6%.

В прошлом месяце заметно подешевело большинство овощей и фруктов, так как благодаря теплой погоде сократились затраты на выращивание в теплицах. Цены на импортные овощи и фрукты снизились из-за укрепления рубля. Несколько месяцев подряд дешевеют из-за роста производства и больших складских запасов сыр, кефир, молоко и сливочное масло. Цены на шоколад, печенье, кексы снизились благодаря увеличению предложения и снижению стоимости какао-бобов. При этом сахар подорожал из-за сезонного снижения производства.

В апреле выросли цены на мебель на фоне активного строительства жилья, но благодаря укреплению рубля и умеренному спросу подешевели смартфоны, телевизоры, наушники и бытовая техника. Отмечается, что граждане стали реже менять устройства. Поездки за границу тоже стали дешевле, особенно в Китай — благодаря открытию новых направлений и увеличению числа авиарейсов. Однако перед майскими праздниками стал дороже проезд в купе.

Банк России собирается достичь уровня инфляции в 4%. По прогнозу, в 2026 году она снизится до 4,5–5,5%, а в 2027 году стабилизируется около целевого уровня.

Ирина Пичурина