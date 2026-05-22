С 6 июня в Новороссийске подорожает проезд

С 6 июня 2026 года в Новороссийске изменятся тарифы на проезд в общественном муниципальном транспорте. Как сообщил заместитель главы города Александр Гавриков, цены поднимут на поездки в муниципальных автобусах по городским маршрутам.

Стоимость проезда одного пассажира и провоз одного места багажа при безналичной оплате составит 48 руб. При оплате наличными сумма проезда одного человека или перевозки одного места багажа составит 50 руб.

Александр Гавриков также напомнил, что муниципальный автобусный транспорт Новороссийска работает по нерегулируемому тарифу в соответствии с приказом МУП «МПТН» №41 от 19.05.2026 года.

