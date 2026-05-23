Сегодня исполняется 75 лет 12-му чемпиону мира по шахматам, депутату Госдумы Анатолию Карпову

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет советник президента РФ, член совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин:

— Дорогой Анатолий Евгеньевич! Поздравляю Вас с 75-летием! Это не просто красивая дата, а замечательный рубеж, за которым стоят годы труда, блестящих побед, мудрых решений и большой человеческой силы. Ваше имя — это история, символ силы мысли, выдержки, стратегического гения и беззаветного служения делу, которому Вы посвятили жизнь. Ваши достижения вдохновляют, а авторитет вызывает искреннее восхищение у коллег, учеников и всех, кто ценит истинное мастерство. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного спокойствия, благополучия и долгих лет жизни. Пусть каждый день приносит радость, тепло близких людей и заслуженное чувство гордости за все, что Вы сделали. С юбилеем!

