Спрос на челябинские посуточные квартиры на июньские праздники вырос в 2,6 раза

На праздничные выходные 12-14 июня 2026 года спрос на посуточные квартиры в Челябинской области вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость бронирования составляет 4,9 тыс. руб. за сутки, сообщают «Авито Путешествия».

Увеличился интерес россиян и к загородному отдыху на Южном Урале. На июньские праздники жилье в селах и деревнях региона резервируют в два раза чаще, чем в 2025 году. Арендовать дома и коттеджи можно за 13,2 тыс. руб. за сутки. Челябинская область заняла четвертое место среди субъектов страны по количеству бронирований загородных объектов. Выше спрос только в Московской и Ленинградской областях, а также в Карелии.

