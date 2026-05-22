Директора нефтебазы в Челябинской области отстранили от работы за нарушения

Аргаяшский районный суд Челябинской области отстранил от работы на шесть месяцев директора Аргаяшской нефтебазы за неоднократные нарушения требований антитеррористической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Как отметили представители ведомства, это первое подобное решение в Челябинской области и Уральском федеральном округе. По их словам, нарушения требований антитеррористической защищенности объектов ТЭК (ст. 20.30 КоАП) выявили региональная прокуратура и УФСБ. Как выяснили правоохранительные органы, директор нефтебазы не исполнял решение, вынесенное в августе 2025 года на заседании антитеррористической комиссии региона.

При неоднократном привлечении к административной ответственности за это нарушение либо в случае наступления тяжких последствий может последовать уголовная ответственность (ст. 217.3 УК), напомнили в УФСБ. Максимальное наказание в таком случае — семь лет тюремного заключения.

ООО «Аргаяшская Нефтебаза» основано в 2005 году. Оно занимается оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин. С апреля 2025 года обязанности директора исполняет Иван Пуц.