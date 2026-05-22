На Кубани количество участников рынка онлайн-торговли за 2 года выросло на 13%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Краснодарском крае количество организаций в сфере онлайн-торговли за два года выросло на 13,4%: с 19 656 компаний в марте 2024 года до 22 292 в марте 2026 года. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили аналитики «Контур.Фокуса» со ссылкой на результаты исследования, проведенного совместно с RWB.

Индивидуальные предприниматели составляют 95,2% (21 221) от общего числа участников рынка онлайн-торговли, зарегистрированных в Краснодарском крае, юрлица — 4,8% (1078). Доля юрлиц в период с марта 2024 года до марта 2026 года увеличилась на 1,6%.

За два года на рынок интернет-торговли вышли 15 794 новых участника, ликвидировано — 13 160. По количеству регистраций такого бизнеса Краснодарский край занимает третье место, уступая Москве и Московской области.

По количеству участников в сфере онлайн-торговли Кубань на четвертом месте, после Москвы (77 810), Московской области (51 999), Санкт-Петербурга (24 210). Замыкает пятерку Татарстан (15 708).

Аналитики «Контур.Фокуса» также рассказали (со ссылкой на информацию маркетплейса), что на Wildberries количество продавцов из Краснодарского края в марте выросло на 33% относительно аналогичного периода 2024 года.

«Стабильный рост отрасли Краснодарского края говорит о привлекательности отрасли для новых игроков. Помимо общего тренда на онлайн-шопинг, в регионе одним из ключевых драйверов развития онлайн-торговли является туристический поток. Сегодня не обязательно везти в отпуск тяжелый чемодан, нужные для отдыха вещи и аксессуары можно купить прямо на месте, оформив заказ онлайн. Это создает дополнительный спрос и открывает новые ниши для местного бизнеса»,— отметила аналитик проекта «Контур.Фокус» Вероника Скороходова.

Маргарита Синкевич