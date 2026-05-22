Взрыв произошел на НПЗ венгерской MOL в Тисауйвароше

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) венгерской компании MOL Energy в Тисауйвароше произошел взрыв. При ЧП погиб один человек, еще несколько человек тяжело ранены, сообщил премьер Венгрии Петер Мадьяр в соцсети Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Tiszaujvarosi Kronika Фото: @peter.magyar Следующая фотография 1 / 2 Фото: Tiszaujvarosi Kronika Фото: @peter.magyar

«Завод гаснет. На место прибыла мобильная лаборатория по предотвращению стихийных бедствий и проводит измерения. На данный момент не зафиксировано концентрации особо опасных веществ, которые бы превышали предельное значение»,— уточнил венгерский премьер.

Предположительно, произошел взрыв трубопровода для пиролизного бензина во время перезапуска установки по производству олефинов (этиленовых углеродов), передает Budapest Business Journal. Сейчас пожарные уже локализовали очаг возгорания. По словам представителей службы по предотвращению стихийных бедствий, живущим рядом с заводом людям ничего не угрожает.