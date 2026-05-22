Фармацевта в Сургуте задержали за продажу сильнодействующих лекарств без рецепта

Полиция задержала в Сургуте 39-летнего ранее судимого фармацевта по подозрению в продаже в аптеке сильнодействующего лекарства без проверки наличия разрешающих документов на его приобретение, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Фармацевт не состояла в штате работников аптеки. Согласно расследованию, она незаконно продавала препарат с тропикамидом. После этого в аптеке провели обыск. Так обнаружили и изъяли более 300 упаковок лекарственных препаратов, оборот которых ограничен, а также предположительно контрафактную продукцию. Кроме того, полиция изъяла более 350 тыс. руб., тетради, товарные накладные и другие документы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ. Подозреваемая дала признательные показания, ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ирина Пичурина