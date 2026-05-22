В Сочи подполковник МВД осужден на 10,5 года за взятку в 300 тыс. руб.

Лазаревский райсуд города Сочи приговорил подполковника Сергея Ковтуна, бывшего начальника отделения уголовного розыска районного отдела МВД, к 10 годам 6 месяцам колонии строгого режима за получение взятки в 300 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Полицейский скрывался от следствия за границей более шести лет.

Суд установил, что в июне 2019 года Сергей Ковтун проводил обыск в частном домовладении в Сочи и обнаружил в подвале емкости со спиртосодержащей продукцией в общей сложности на 1,5 т. Хозяин дома попросил не составлять протокол, на что полицейский согласился за вознаграждение в 300 тыс. руб. Получив часть суммы, Сергей Ковтун дал хозяину дома вывезти основное количество самодельного алкоголя. При получении от владельца дома оставшейся части суммы сотрудники ФСБ задержали посредника, а сам господин Ковтун успел скрыться. Злоумышленник вернулся в Россию в августе 2025 года и был задержан.

Подсудимому Ковтуну назначено дополнительное наказание в виде штрафа в сумме 1,5 млн руб., он лишен специального звания «подполковник полиции», сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар