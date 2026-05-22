Хакеры взломали и включили систему оповещения в подмосковном Раменском

Хакеры атаковали систему оповещения в подмосковном Раменском. Сигналы сработали по всему городу, заявил глава муниципального округа Эдуард Малышев в мессенджере «Макс».

Обстановка в округе стабильная, никакой угрозы для местных жителей нет. Вся инфраструктура и службы жизнеобеспечения работают в обычном режиме, заверил господин Малышев. «Прошу вас сохранять спокойствие — ситуация находится под контролем»,— уточнил он в посте.

По словам главы муниципального округа, для получения достоверной информации ориентироваться нужно только на официальные источники. Эдуард Малышев призвал воздержаться от распространения недостоверных сведений. Специалисты устраняют последствия инцидента и принимают необходимые меры для усиления защиты системы оповещения, добавил он.