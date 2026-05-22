РБК узнал о плане Минтранса разрешить иностранным судам использовать флаг России

Минтранс готовит постановление правительства, которое разрешит иностранным судоходным компаниям выполнять рейсы под российским флагом. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в судоходной отрасли, знакомые с проектом. По их словам, поправки вступят в силу этим летом.

Согласно нововведениям, иностранные компании смогут регистрировать суда в Российском международном реестре судов. Сейчас там находятся только суда российских компаний или взятые ими в бербоут-чартер (аренду без экипажа и снаряжения. —“Ъ”). Налоговый режим для зарегистрированных судов будет сопоставим со сборами небольших стран — Мальты, Кипра и других, пояснили источники. Минтранс введет фиксированный тоннажный сбор — для больших танкеров он составит несколько десятков тысяч долларов. Кроме того, для членов экипажа с гражданством России будут предусмотрены сниженные страховые тарифы.

Как рассказал один из собеседников РБК, поправки должны защитить работающий с российскими грузами «теневой флот» от задержания властями недружественных стран. Обычно такие суда перехватывают в проливах. По словам источника, в основных морских коридорах дежурят российские военные корабли, однако они не могут защищать суда под флагами третьих стран. Российский флаг даст формальный повод встать на защиту конкретного судна, пояснил источник.

