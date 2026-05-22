В ОЭЗ Петербурга вложат 4,2 млрд рублей в новые производства

В Особой экономической зоне Санкт-Петербурга в ближайшее время запустят три новых проекта с совокупными вложениями 4,2 млрд рублей. Они связаны с развитием высокотехнологичных производств в сфере фармацевтики и микроэлектроники, рассказали в Смольном.

Три новых проекта создадут в ОЭЗ «Санкт?Петербург» за 4,2 млрд рублей

Кроме того, девять действующих резидентов приняли решение увеличить инвестиции в свои проекты более чем на 4 млрд рублей. Дополнительные средства направят на разработки в области генной инженерии и гражданской авиации.

Одним из крупнейших проектов станет строительство фармацевтического комплекса площадью почти 2,5 гектара. На предприятии планируют разрабатывать и выпускать препараты для лечения сердечно-сосудистых, инфекционных, неврологических и желудочно-кишечных заболеваний. Ожидается создание 125 рабочих мест.

Также в ОЭЗ организуют производство оптоэлектронных приборов на площади около 5 тыс. квадратных метров. На новом предприятии будут работать 113 специалистов.

Еще один проект предусматривает выпуск СВЧ-микросхем, импульсных источников питания и печатных плат. Здесь смогут трудоустроиться около 210 человек.

Сейчас в особой экономической зоне технико-внедренческого типа Санкт-Петербурга зарегистрированы 66 компаний-резидентов. Общий объем заявленных инвестиций оценивается примерно в 300 млрд рублей.

