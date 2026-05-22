Поиск работы затягивает сроки

В Москве на поиск работы нужно в среднем пять месяцев. По данным Мосстата, чаще безработные жители столичного региона трудоустраивались за срок от одного до трех месяцев, так было почти в 40% случаев. Однако более 10% соискателей искали новое место от шести до девяти месяцев, еще почти 10% — до года или дольше.

Утверждения о моментальном трудоустройстве любого специалиста устарели, заметил управляющий партнер агентства по подбору персонала в Москве ProfiStaff Денис Никулин:

«Например, если топ-менеджер ищет себе новое место, то это может занять и год, и полтора. Если мы говорим о представителях рабочих специальностей, конечно, там в пределах месяца-полутора, как правило, работу находят. Но дело в том, что тенденция сейчас меняется, сроки удлиняются. Так что пять месяцев — далеко не предел.

Несколько лет назад, когда был дефицит IT-специалистов, хороший айтишник едва успевал выйти на рынок и в течение недели получал пять офферов. Сейчас такие соискатели ищут работу четыре-шесть месяцев. Речь идет о специалистах среднего уровня и уровня senior. Когда экономика замедляется, охлаждается, инвестиции сокращаются. Это значит, что предприятия выпускают меньше продукции, оказывают меньше услуг, им нужно меньше работников.

С точки зрения найма вакансий стало меньше, сроки увеличились, кандидатам стало труднее находить работу.

При этом количество запросов от работодателей сократилось. И когда позиция выжидательная, это значит, что подбор находится на минимальном уровне, в основном восполняя потребности к естественной ротации».

На длительность поиска подходящей открытой вакансии влияет и предыдущее место работы. Так, специалисты с опытом работы в зарубежных компаниях обычно имеют завышенные ожидания, отметила партнер трудовой практики BGP Litigation Анна Иванова:

«Пять месяцев на поиск работы — это нормальный срок, так было и ранее. Конечно, все зависит от того, какой уровень дохода был у соискателя, какую должность он занимал. Если говорить о работе в международных компаниях, которые ушли с российского рынка, то в них уровень заработной платы был выше. Так что на таких же условиях, с таким же окладом либо с таким же уровнем социального пакета кандидаты не могут так быстро найти себе работу, а к хорошему привыкаешь быстро».

При этом в компаниях вакансии закрываются быстрее, чем соискатели находят работу, рассказала заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом группы компаний ANCOR Татьяна Баскина:

«Средний срок закрытия вакансий на профессиональные позиции, который мы видим через кадровую компанию, около 80 дней. Это меньше трех месяцев. Мы ведем расчет с момента, когда вакансия открывается в компании, до того дня, когда найденный с нашей помощью кандидат приступает к работе. Речь идет чуть о другом срезе. Сменить работу может любой трудоустроенный на данный момент сотрудник, не только безработный. И это могут быть разные истории, что тоже может влиять и на точку отсчета, которая, в свою очередь, влияет на длительность поиска работы».

Почти 80% безработных живут именно в столице и городах Московской области, следует из данных Мосстата за прошлый год. И только 20% нетрудоустроенных насчитали в селах региона.

Александра Абанькова, Ангелина Зотина