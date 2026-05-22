SpaceX отменила запуск ракеты Starship за 40 секунд до старта

Запуск новой версии ракеты Starship отменили примерно за 40 секунд до старта, сообщил основатель SpaceX Илон Маск. Это произошло из-за ненадлежащей работы крепежного элемента стартовой башни.

«Гидравлический штифт, удерживающий стрелу башни, не втянулся. Если неисправность удастся устранить сегодня вечером, завтра в 5:30 (1:30 по мск 23 мая .—“Ъ”) по центральному времени будет предпринята новая попытка запуска»,— написал предприниматель в соцсети X.

Испытательный полет должен был стать 12-м для Starship и первым для его версии V3. Обновленная модель ракеты оснащена двигателем V3 Raptor, который обеспечивает большую тягу, чем у ее предшественников. Кроме того, был модернизирован механизм развертывания Ship, что позволяет кораблю быстрее выбрасывать полезную нагрузку.

Запуск должен был состояться на стартовой площадке SpaceX в техасском городе Бока-Чика. Запланированное время полета составляло 65 минут, верхняя ступень должна была приземлиться в Индийском океане, а ракета-носитель — в Мексиканском заливе примерно через семь минут после запуска.