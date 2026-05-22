Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

SpaceX отменила запуск ракеты Starship за 40 секунд до старта

Запуск новой версии ракеты Starship отменили примерно за 40 секунд до старта, сообщил основатель SpaceX Илон Маск. Это произошло из-за ненадлежащей работы крепежного элемента стартовой башни.

«Гидравлический штифт, удерживающий стрелу башни, не втянулся. Если неисправность удастся устранить сегодня вечером, завтра в 5:30 (1:30 по мск 23 мая .—“Ъ”) по центральному времени будет предпринята новая попытка запуска»,— написал предприниматель в соцсети X.

Испытательный полет должен был стать 12-м для Starship и первым для его версии V3. Обновленная модель ракеты оснащена двигателем V3 Raptor, который обеспечивает большую тягу, чем у ее предшественников. Кроме того, был модернизирован механизм развертывания Ship, что позволяет кораблю быстрее выбрасывать полезную нагрузку.

Запуск должен был состояться на стартовой площадке SpaceX в техасском городе Бока-Чика. Запланированное время полета составляло 65 минут, верхняя ступень должна была приземлиться в Индийском океане, а ракета-носитель — в Мексиканском заливе примерно через семь минут после запуска.

Новости компаний Все