РБК: пассажирскую «дочку» РЖД возглавит бывший начальник метро Москвы

Замгендиректора-начальник дирекции тяги РЖД Дмитрий Пегов возглавит Федеральную пассажирскую компанию (ФПК; «дочка» РЖД). Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

Фото: Предоставлено комитетом по туризму

На посту гендиректора ФПК топ-менеджер сменит Владимира Пястолова, который руководит компанией с 2020 года. По словам одного из собеседников РБК, господин Пегов вступит в должность в ближайшее время. Господин Пястолов «останется в контуре структур РЖД», утверждает другой источник.

По данным РБК, новым начальником дирекции в РЖД станет один из заместителей Дмитрия Пегова. Согласно сайту РЖД, их двое — Евгений Ларин и Артем Панов. Представитель РЖД отказался комментировать информацию.

Дмитрий Пегов работает в железнодорожной отрасли с 1994 года. Он начинал помощником машиниста электропоезда локомотивного депо. В 2004 году возглавил моторвагонное депо Санкт-Петербург — Московское (Октябрьской железной дороги). С лета 2009-го руководил Северо-Западной дирекцией скоростного сообщения, в 2010 году возглавил Центральную дирекцию скоростного сообщения, где в том числе курировал запуск «Сапсана». В 2014–2017 годах возглавлял Московский метрополитен.