Бывший полицейский из Сочи осужден на 10,5 лет за взятку

Лазаревский районный суд Сочи приговорил бывшего сотрудника полиции Сергея Ковтуна к 10 годам 6 месяцам лишения свободы за взятку в 300 тыс. руб., он в течение шести лет скрывался от правосудия. Бывший полицейский признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2019 году Сергей Ковтун занимал пост заместителя начальника — начальника отделения уголовного розыска отдела полиции по Лазаревскому району УВД по Сочи. 10 июня того же года при обыске в подвале домовладения он обнаружил не менее 20 емкостей по 200 л каждая со спиртосодержащей продукцией. Общий объем составил не менее 1,5 т. За освобождение от уголовной ответственности за хранение алкоголя без лицензии подсудимый предложил владельцу домовладения передать ему 300 тыс. руб. Тот согласился, сообщив, что 100 тыс. руб. готов отдать сразу, а остаток — позднее. После получения части взятки Ковтун позволил хозяину переместить емкости, оставив около 100 л, о чем потом составили протокол.

Оставшуюся сумму Ковтун решил получить через посредника. Посредник, забрав деньги у владельца домовладения, был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Ковтун скрылся от правоохранителей. В августе 2025 года он вернулся на территорию РФ, где его задержали оперативники ФСБ.

Суд назначил Ковтуну наказание в виде лишения свободы на 10 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Он также лишен права занимать должности на государственной службе в правоохранительной системе на шесть лет. Осужденный выплатит штраф в размере 1,5 млн руб. Он также лишен специального звания подполковника полиции. В доход государства конфискована сумма, эквивалентная размеру взятки. Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина