Кубанских разработчиков решений для безопасности на выставке ЦИПР отметило Минцифры

Системы безопасности кубанской компания «Вангард софт», представленные на Премии ЦИПР Диджитал-2026, были отмечены Минцифры. Об этом сообщает пресс-служба фирмы IT-фирмы.

Фото: Вангард Софт

В Нижнем Новгороде завершилась шестая ежегодная деловая премия в области цифровых технологий ЦИПР Диджитал-2026. Премия нацелена на популяризацию российских проектов и разработок в области экономики данных.

Краснодарский край на мероприятии представили программные решения Red Gift компании «Вангард софт», реализующие задачи для повышения уровня безопасности населения и государственной инфраструктуры.

Фото: Вангард Софт

«С разработками ознакомились законодатели трендов IT-отрасли России, в числе которых была Наталья Касперская, руководство Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и делегация Минцифры РФ во главе с главой ведомства Максутом Шадаевым. Он отметил успехи кубанских инженеров в разработке решений безопасности для государственной инфраструктуры», - отмечается в релизе.

По данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC, по итогам прошлого года кибератакам чаще других отраслей подверглись предприятия промышленности и региональные органы власти. Из 1,16 млн событий информационной безопасности в 2025 году 23% инцидентов имели место в промышленной сфере, 14% – в госсекторе (при этом на региональные органы власти пришлось 11%). Среди наиболее атакуемых отраслей также остаются торговля, финансовый сектор и транспортно-логистическая отрасль. На каждую пришлось по 10% всех инцидентов.