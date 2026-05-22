С нижегородки взыскали 0,7 млн рублей за нападение ее собаки на ребенка

Светлану Волкову в Городце признали виновной по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) из-за нападения ее собаки на ребенка. Подсудимой назначили штраф 50 тыс. руб. в доход государства и взыскали 700 тыс. руб. компенсации за моральный вред, сообщили в Нижегородском областном суде.

Установлено, что днем 14 июля 2025 года подсудимая привязала собаку породы американский булли поводком к дереву и оставила без присмотра у прибрежной полосы в районе улицы Орджоникидзе. Собака, которая была без намордника, сорвалась с привязи и покусала малолетнюю девочку за лицо и спину.

Раны на лице у потерпевшей зажили с рубцами, что привело к неизгладимому обезображиванию лица.

Подсудимая вину признала полностью, в содеянном раскаялась, частично возместила моральный вред. Приговор в законную силу не вступил.

Как писал «Ъ-Приволжье», в сентябре 2025 года в КоАП Нижегородской области ввели дополнительную административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию и выгулу домашних животных. Составлять протоколы по новой статье может комитет ветеринарии, однако пока ни одного не составили.

Галина Шамберина