Причиной аварии вертолета «Ансат» стал дефект лопасти, произведенной на КВЗ

Межгосударственный авиационный комитет заявил, что причиной крушения вертолета санитарной авиации «Ансат», произведенного на Казанском вертолетном заводе, стала разбалансировка рулевого винта после отделения элементов одной из лопастей от лонжерона. Это произошло из-за некачественной приклейки при изготовлении изделия, сообщает «Ъ».

Инцидент произошел в районе деревни Малая Овсянка Семеновского округа Нижегородской области в октябре 2024 года. В момент крушения на борту находились два члена экипажа и три пассажира, все получили травмы. Вертолет был разрушен.

В ходе расследования выяснилось, что дефект на одной из лопастей рулевого винта был выявлен еще на заводе до передачи вертолета в эксплуатацию и устранен. После происшествия проверку прошли 63 вертолета этой модели и 10 рулевых винтов, находившихся на складах. От эксплуатации были отстранены 50 винтов, направленных на повторное исследование.

МАК рекомендовал производителю усилить контроль за недопущением дефектных лопастей в эксплуатацию. Авиационным властям России предложили оценить необходимость внеочередной проверки системы контроля качества на Казанском вертолетном заводе.

