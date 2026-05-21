МАК определил причину аварии с вертолетом санавиации в Нижегородской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчет о жесткой посадке вертолета санитарной авиации «Ансат» (эксплуатант АО «Национальная служба санитарной авиации», производитель АО «Казанский вертолетный завод») в районе деревни Малая Овсянка Семеновского округа Нижегородской области в октябре 2024 года. Расследование длилось почти полтора года.

На борту находились два члена экипажа и три пассажира, они получили травмы. Воздушное судно разрушено, пожара на борту и на земле не было.

Согласно отчету МАК, в 07:11 вертолет вылетел с площадки около Уренской ЦРБ. Через 28 минут экипаж почувствовал рывок и вибрацию, а затем услышал хлопок. Вертолет развернуло влево при полностью отклоненной правой педали. Пилот уменьшил общий шаг несущего винта, однако восстановить управление не удалось, «вынужденная посадка» выполнялась на лес.

Комиссия МАК назвала причиной аварии отказ путевого управления: корпус хвостового редуктора разрушился, что привело к потере передачи крутящего момента на рулевой винт. Причиной разрушения корпуса хвостового редуктора названо «возникновение в нем напряжений, превышающих предел прочности материала, возникших из-за разбалансировки рулевого винта после отделения под действием эксплуатационных нагрузок элементов одной из лопастей от ее лонжерона из-за некачественной приклейки при изготовлении изделия».

Непроклей на одной из лопастей рулевого винта у данного вертолета выявили на заводе еще до передачи судна в эксплуатацию. Но этот дефект устранили. После происшествия проверили 63 вертолета этой модели и 10 рулевых винтов, хранящихся на складах. От эксплуатации отстранили 50 винтов (100 лопастей), которые затем направили на КВЗ для повторного исследования.

По итогам расследования МАК рекомендовал производителю вертолета более надежно предотвращать пропуск в эксплуатацию дефектных лопастей.

Авиационным властям России рекомендовано рассмотреть целесообразность внеочередной проверки способности КВЗ «сохранять систему обеспечения качества при изготовлении экземпляров вертолетов "Ансат", обратив особое внимание на контроль качества изготовления лопастей рулевого винта».

Ирина Швецова