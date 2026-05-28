Возвращение легенд

В этом году на Salone del Mobile.Milano семейная итальянская фабрика 4Mariani представила масштабное обновление своих коллекций, найдя баланс между ультрасовременными офисными и жилыми интерьерами и собственным историческим наследием.

Офисный стол Cartesiano

Фото: 4Mariani

Стол Mariposa

Фото: 4Mariani

Модульный диван Montecarlo

Фото: 4Mariani

Офисный стол Cartesiano

Фото: 4Mariani

Стол Mariposa

Фото: 4Mariani

Модульный диван Montecarlo

Фото: 4Mariani

Компания сделала акцент на плавных, обволакивающих силуэтах и поиске нестандартных декоративных решений с использованием самых разных материалов (помимо первоклассной кожи, фирменного материала бренда, здесь есть хромированные металлы, ценные породы дерева, мрамор). Над дизайном коллекций работали Ферруччо Лавиани, Умберто Аснаго, Никколо Диветаг под художественным руководством Degrandis Studio. Главное событие — возвращение архивных моделей 1960-1980-х: они были полностью адаптированы под современные стандарты комфорта. Это модульный диван Montecarlo Серджо Парравачини (1981), монументальный мраморный стол Mariposa Инес Поррино и Фердинандо Пулеллы (1979) и безусловные хиты — кресла Andromeda (1969) и Tucroma (1978) Гвидо Фалескини, которые и в XXI веке выглядят современно и актуально.

Кресло Tucroma, обивка из кожи

Фото: 4Mariani

Кресло Tucroma, обивка из меха

Фото: 4Mariani

Кресло Andromeda

Фото: 4Mariani

Кресло Tucroma, обивка из кожи

Фото: 4Mariani

Кресло Tucroma, обивка из меха

Фото: 4Mariani

Кресло Andromeda

Фото: 4Mariani

Первое идеально воплощает эстетику космической эры и эпохи 1960-х, сочетая в себе футуристичный дизайн, сложную геометрию и продуманную эргономику (кресло разделено на зоны — от анатомического сиденья и поддержки поясницы до подголовника в виде мягкого валика). Второе — наглядный пример строгого модернистского дизайна с его приверженностью минимализму, хромированной стали и трубчатым конструкциям, в котором индустриальная эстетика мастерски соединяется с итальянской традицией кожевенного дела. Создававшаяся исключительно для дома, сегодня эта модель представлена также в версии для улицы — бренд впервые с 1957 года выпустил предметы outdoor. А еще фабрика предлагает вариант в эксклюзивной обивке из белого меха — для тех, кто ищет не просто мебель, а яркий акцент, который станет центром комнаты и задаст характер всему интерьеру.

