Возвращение легенд

В этом году на Salone del Mobile.Milano семейная итальянская фабрика 4Mariani представила масштабное обновление своих коллекций, найдя баланс между ультрасовременными офисными и жилыми интерьерами и собственным историческим наследием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Офисный стол Cartesiano Фото: 4Mariani Стол Mariposa Фото: 4Mariani Модульный диван Montecarlo Фото: 4Mariani Следующая фотография 1 / 3 Офисный стол Cartesiano Фото: 4Mariani Стол Mariposa Фото: 4Mariani Модульный диван Montecarlo Фото: 4Mariani

Компания сделала акцент на плавных, обволакивающих силуэтах и поиске нестандартных декоративных решений с использованием самых разных материалов (помимо первоклассной кожи, фирменного материала бренда, здесь есть хромированные металлы, ценные породы дерева, мрамор). Над дизайном коллекций работали Ферруччо Лавиани, Умберто Аснаго, Никколо Диветаг под художественным руководством Degrandis Studio. Главное событие — возвращение архивных моделей 1960-1980-х: они были полностью адаптированы под современные стандарты комфорта. Это модульный диван Montecarlo Серджо Парравачини (1981), монументальный мраморный стол Mariposa Инес Поррино и Фердинандо Пулеллы (1979) и безусловные хиты — кресла Andromeda (1969) и Tucroma (1978) Гвидо Фалескини, которые и в XXI веке выглядят современно и актуально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кресло Tucroma, обивка из кожи Фото: 4Mariani Кресло Tucroma, обивка из меха Фото: 4Mariani Кресло Andromeda Фото: 4Mariani Следующая фотография 1 / 3 Кресло Tucroma, обивка из кожи Фото: 4Mariani Кресло Tucroma, обивка из меха Фото: 4Mariani Кресло Andromeda Фото: 4Mariani

Первое идеально воплощает эстетику космической эры и эпохи 1960-х, сочетая в себе футуристичный дизайн, сложную геометрию и продуманную эргономику (кресло разделено на зоны — от анатомического сиденья и поддержки поясницы до подголовника в виде мягкого валика). Второе — наглядный пример строгого модернистского дизайна с его приверженностью минимализму, хромированной стали и трубчатым конструкциям, в котором индустриальная эстетика мастерски соединяется с итальянской традицией кожевенного дела. Создававшаяся исключительно для дома, сегодня эта модель представлена также в версии для улицы — бренд впервые с 1957 года выпустил предметы outdoor. А еще фабрика предлагает вариант в эксклюзивной обивке из белого меха — для тех, кто ищет не просто мебель, а яркий акцент, который станет центром комнаты и задаст характер всему интерьеру.