Проверка вкуса

Комнаты для дегустации Officine Gullo

Главный офис и производство флорентийской компании Officine Gullo располагаются в винном регионе Тоскана, так что на фабрике хорошо знают, как надлежит хранить вино и в каких условиях его дегустировать. Officine Gullo выпускает кухонную мебель, в которой технологические инновации сочетаются с ремесленным мастерством. Основные материалы — латунь, медь, сталь, многие отделки выполняются вручную. «Совершенство очертаний дворцовых фасадов родной Флоренции, ее фресок и статуй служит нам примером, когда мы куем металл для наших изделий»,— говорят владельцы бренда. Шоурумы фабрики расположены по всему миру, в том числе в России, в Москве.

Комната для дегустации Officine Gullo

Фото: Officine Gullo

Фото: Officine Gullo

Отдельное направление работы компании — домашние винные комнаты. Полноценные, оборудованные всем необходимым. Это не чисто техническая зона и не обычная система хранения, а целостное дизайнерское решение с использованием панелей из натурального дерева и мрамора с неповторимым природным рисунком. Металл — фирменный материал бренда — обеспечивает общую визуальную выразительность: детали теплых оттенков завершают композицию, в которой идеально взаимодействуют классика и современность. Сталь и латунь гармонично сочетаются с массивом дерева. Предусмотрены даже выдвижные лесенки, чтобы достать самые ценные экземпляры. Аксессуары и напитки размещены в подсвеченных шкафах, оснащенных суперсовременными технологиями хранения. Каждый элемент здесь продуман так, чтобы эффектно представить винные коллекции и провести дегустацию.

Анна Хруцкая

