Миланский адрес

На Неделе дизайна фабрика премиальной кухонной мебели L’Ottocento открыла флагманский магазин на Viale Piave в районе Порта-Венеция в Милане. Пространство площадью 200 кв. м расположилось на двух уровнях в старинном здании. Дизайном магазина занималась известная итальянская студия Russo Sgarbossa, за систему освещения отвечала компания Contrastodesign. Проект назвали La Casa Gentile («Милый дом»). Здесь в стилизованных под домашние интерьерах были показаны новейшие кухонные системы бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кухонная мебель от бренда L’Ottocento Фото: L’Ottocento Кухонная мебель от бренда L’Ottocento Фото: L’Ottocento Следующая фотография 1 / 2 Кухонная мебель от бренда L’Ottocento Фото: L’Ottocento Кухонная мебель от бренда L’Ottocento Фото: L’Ottocento

В каталоге L’Ottocento помимо кухонь широко представлены мастерски выполненные буазери — настенные панели из натурального дерева в разных стилях, от классики до современного. Стилисты фабрики предложили варианты оформления ими жилых помещений, кухонь и ванных. Дизайнеры студии Russo Sgarbossa считают идеальными компаньонами для кухонного острова и модулей из патинированной матовой стали и латуни Virtus классические буазери Atlante из миланского ореха. Для классической кухни Floral с филенчатыми белыми фасадами предлагаются такие же настенные панели. Особого внимания заслуживает кухня Etesia с буазери Levante, получившая престижную международную премию Archiproducts Design Awards (ADA). Автор дизайна Микеле Маркон. Система буазери из ясеня с особой волнообразной обработкой придает поверхности динамичность и изысканность. В шоуруме был продемонстрирован вариант в отделке «английский зеленый». Такие буазери идеально сочетаются с модулями Etesia из ореха Canaletto в отделке Silky Brown и столешницами и фартуком из мрамора Verde Alpi.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кухонная мебель от бренда L’Ottocento Фото: L’Ottocento Кухонная мебель от бренда L’Ottocento Фото: L’Ottocento Следующая фотография 1 / 2 Кухонная мебель от бренда L’Ottocento Фото: L’Ottocento Кухонная мебель от бренда L’Ottocento Фото: L’Ottocento

Стулья из черного лакированного ясеня с открытыми порами и сиденьями, обитыми зеленой кожей, также входят в коллекцию Etesia. Необычная двустворчатая дверь с окнами-иллюминаторами ведет в импровизированную гостиную. В обстановке все продумано до малейших деталей.

В отдельной секции «Библиотека материалов» можно изучить, рассмотреть и потрогать древесину разных пород, образцы отделок фабрики.

Представитель бренда в России — компания WWTS.

Антонина Плахина