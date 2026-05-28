Банановый рай

Обои ручной печати с ярко-зелеными банановыми листьями на белом фоне под названием Martinique уже больше 80 лет выпускает калифорнийская фабрика CW Stockwell. C момента своего создания они вдохновляли режиссеров, дизайнеров интерьеров и просто поклонников голливудского стиля.

Реми и Люсиль Шатейн Фото: Maynard L. Parker Процесс ручной печати обоев Martinique Фото: CW Stockwell

Официальной датой рождения принта считается 1942 год. Владельцы калифорнийской обойной фабрики, основанной в 1905 году, Люсиль и Реми Шатейн, вернувшись из отпуска, проведенного на Карибах, под впечатлением от тропической флоры решили выпустить обои с растительными мотивами. Им помогал их друг, художник по текстилю и иллюстратор Альберт Стокдейл. Обои с зелеными банановыми листьями на белом фоне назвали Martinique — в честь карибского острова Мартиника, на котором побывали. Коллекция была представлена в шоуруме фабрики. Однажды туда заглянул голливудский декоратор Дон Лоупер, который тогда занимался редизайном отеля Beverly Hills, популярного среди элиты и кинозвезд. Лоупер выбрал Martinique для оформления коридоров отеля и ресторана Polo Lounge. Так началась всемирная слава этих обоев. Martinique вошли в моду, они постоянно мелькали в кадрах светской хроники. Мировые знаменитости, которые останавливались в отеле, устраивали фотосессии на их фоне: в 1940-е годы — Кэтрин Хепберн и Марлен Дитрих, позже — Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор, подолгу жившие в Beverly Hills, а в середине 1970-х — супермодель Марго Хемингуэй, внучка знаменитого писателя. Ее снимки для Vogue, сделанные легендарным фотографом Франческо Скавулло, считаются каноническими.

Отель Beverly Hills Фото: Beverly Hills Энди Уорхол (слева), Жан-Мишель Баския (в центре), Джулиан Шнабель с женой, Кенни Шарф (справа) в ресторане Indochine, Нью-Йорк, 1984 год Фото: Roxanne Lowit

В 1980-е обои с банановыми листьями пережили новый всплеск популярности благодаря ресторатору Брайану Макналли. В 1984 году он выбрал их для своего нью-йоркского заведения Indochine, которое стало иконой стиля и центром светской жизни города. Ресторан посещали Мадонна, Мик Джаггер, Дэвид Боуи, Энди Уорхол и другие представители артистической и фешен-тусовки. В наше время свои «сториз» на фоне Martinique снимали семья Кардашьян, Ники и Пэрис Хилтон, которые часто проводят время в Beverly Hills.

Засветились обои Martinique также в кино и на ТВ. С 1985 по 1992 год в США выходил сериал «Золотые девочки», ставший классикой американского юмора. В спальне одной из героинь —постельное белье с принтом Martinique, на стенах такие же обои. Одна из важных сцен в фильме Мартина Скорсезе «Авиатор», получившего пять «Оскаров», происходит в ванной комнате, стены которой оклеены обоями Martinique. Критики отмечали, что в фильме великолепно передана атмосфера «золотого века» Голливуда. Martinique мелькают в знаменитом сериале «Друзья», их можно видеть в мини-сериале «Голливуд», в фильмах «Правила побоку», «Калифорнийская сюита», который снимался в отеле Beverly Hills.

Фильм «Авиатор», реж. Мартин Скорсезе, 2004 год Фото: Miramax Films, Warner Bros. Pictures Сериал «Золотые девочки», 1985-1992 годы Фото: Touchstone Television, Witt / Thomas / Harris Productions

К принту с банановыми листьями не раз обращалась фешен-индустрия, ведь он одинаково хорошо подходит и для вечерних платьев, и для пляжной моды. В 1950–1960-е бренды начали использовать этот рисунок в круизных коллекциях — для купальников, легких халатов и шелковых платков. Dolce & Gabbana регулярно возвращаются к теме гипертрофированных тропических листьев. В коллекции весна-лето 2016/17 принт Martinique был нанесен на шелк, жаккард, парчу и хлопок — буквально на все вещи, от сарафанов и шелковых пижам до пальто и сумок. Дизайнеры дополнили листья нашивками в виде насекомых и камнями, придав интерьерному принту объем и кутюрный блеск. Во время запуска коллекции витрины и интерьеры флагманских магазинов превратились в банановые джунгли. После этого в мире дизайна начался настоящий бум банановых листьев. Их отображали везде: от чехлов для телефонов до лимитированных коллекций кед от Vans и Converse. Доменико Дольче и Стефано Габбана используют его в своих коллекциях мебели. Коллекция одежды весна-лето 2024 года также называлась Banano, там этот мотив был представлен не на белом, а на синем фоне. Банановый принт очень любит модельер Майкл Корс, для которого он олицетворяет стиль jet-set — образ жизни человека, который в любой момент может отправиться на частном самолете на Карибы или в Палм-Бич.

Бельгийский лен с принтом Martinique, CW Stockwell Фото: CW Stockwell Платье, Dolce & Gabbana, весна-лето 2016 год Фото: Dolce & Gabbana

Многие звезды признавались в любви к принту Martinique. Певица Мэрайя Кэри, актриса Гвинет Пэлтроу, модель Ники Хилтон оформляли ими комнаты в своих домах. Банановый принт часто присутствует в качестве фона в соцсетях и видео Мэрайи Кэри и стал неофициальным визуальным кодом ее творчества последних лет. Гвинет Пэлтроу подчеркивала, что обои с банановыми листьями как нельзя лучше отвечают философии ее wellness-бренда Goop.

Известный американский фотограф Грэй Малин в 2017 году издал серию фоторабот: модели в винтажных нарядах позируют в интерьерах легендарного отеля, в том числе на фоне обоев Martinique.

Надо отметить, что существует еще один дизайн с банановыми листьями — Brazilliance, созданный декоратором Дороти Дрейпер для бразильского отеля Palacio Quitandinha. Там среди банановых листьев прорисованы гроздья ягод.

Интерьер из портфолио CW Stockwell Фото: CW Stockwell Кресло, подушки, обои Martinique, CW Stockwell Фото: CW Stockwell

В 2022 году фабрика CW Stockwell отмечала 80-летие обоев Martinique. К классической зеленой гамме были добавлены семь других цветовых вариантов, включая красный и синий, а также обои на сизалевой основе. Фабрика также предлагает декоративные ткани с этим принтом, выпускаемые совместно с брендом Sunbrella.

Антонина Плахина