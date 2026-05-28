Вне жестких рамок

На Мебельном салоне в Милане, прошедшем в апреле, обсуждались тенденции в оформлении дома, в частности приватной зоны, спальни. «Интерьеры, гарантирующие эмоциональный комфорт» — так эксперты сформулировали главный тренд года. Плавные линии и округлые формы, лишенные острых углов, ассоциирующиеся с уютом, стремление к упрощению — в моде легкие модульные элементы, которые можно адаптировать под свои нужды. Среди удачных решений для современных квартир, в частности, бескаркасные кровати и диваны. Они мобильны, не требуют сложного монтажа, их легко перевезти в новую квартиру и собрать самостоятельно.

Кровать «Софт»

В коллекции российского производителя спальных систем Askona есть бескаркасные модели, разработанные с учетом параметров, соответствие которым должно обеспечить здоровый сон: c матрасами на основе высокоэластичной анатомической пены большой плотности, гарантирующей поддержку спины и всего тела. Полное отсутствие углов и жестких элементов делает эту мебель безопасной для детей. Бескаркасные диваны и кровати доставляются в компактной скрутке, благодаря чему их удобно транспортировать.

Среди популярных моделей — «Софт», стильное интерьерное решение для минималистичных спален. Основание кровати имеет трапециевидную форму. Изголовье мягкое, объемное, приятное на ощупь, в форме большой комфортной подушки. Чехол — из мягкой ткани (чаще всего используется износостойкий вельвет). Несмотря на отсутствие массивного деревянного или металлического каркаса, модель выдерживает нагрузку до 150 кг на одно спальное место. Кровать легко транспортируется и рассчитана на быструю сборку без привлечения мастеров. Выпускается в нескольких востребованных габаритах: 90 х 200 см для односпальной кровати, 160 х 200 см — для двуспальной. Можно выбрать вариант с полноценным анатомическим матрасом (рекомендуемая высота — до 25 см) или с легким высоким топпером.

Еще один вариант, «Комби», спальный модуль «два в одном», включает в себя основу в виде матраса с независимым пружинным блоком и интегрированный мягкий топпер для максимального комфорта. Встроенный пружинный блок правильно распределяет вес тела и снижает нагрузку на позвоночник. Обивка — велюр. Есть компактный односпальный и двуспальный варианты.

Бескаркасный диван-трансформер «Буш» легко трансформируется в полноценное спальное место размера King Size (180 х 200 см). Одно из достоинств этой модели — отсутствие стыков между половинками: комфортно спать и вдоль, и поперек. У наполнителя матраса повышенная плотность для усиленной поддержки. Модель можно разложить, но оставить спинку — в таком положении удобно, например, смотреть кино.

Askona также предлагает новинку — эффектный геометричный вариант «Мирей». Высокий (35 см) анатомический матрас в разложенном виде — упругое и ровное спальное место. В комплекте две подушки и два пуфа. В новинки серии «Ливси», «Тиволи», «Нумо» входят прямые, угловые и П-образные конфигурации, состоящие из отдельных мягких секций (от двух до четырех блоков). Они подходят для гибкой комплектации под разные варианты интерьера. Диван-матрас «Фолли» легкий и компактный, его можно перевозить даже в багажнике автомобиля, говорят в Askona. Модель раскладывается вперед. Выпускается с шириной спального места 140 или 160 см. В сложенном виде имеет глубину всего 80 см, что делает «Фолли» идеальным решением и для малогабаритных помещений — балконов, кухонь и небольших студий.

Немаловажный фактор при выборе мебели — ее практичность. В бескарскасной мебели использованы износостойкие обивочные ткани, у некоторых моделей съемные чехлы, которые легко чистить.