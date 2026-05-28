Ожившие архивы

Аромат цветов на срезанных ветках вишни, букетов роз, фрезий и пионов, сюрреалистичные рисунки на вазах в витринах — на Миланской неделе дизайна мимо ателье Fornasetti было невозможно пройти. Марка представила новую коллекцию мебели и аксессуаров для дома в открывшемся после реконструкции флагманском шоуруме на Корсо Венеция.

Барнаба Форназетти (слева) с Фелицией Берхтольд и Оскаром Коненом, студия Tutto Bene

Редизайном занимались сооснователи креативной студии Tutto Bene Оскар Конен и Фелиция Берхтольд. На первом этаже открылся цветочный поп-ап-стор австралийской флористки Симон Гуч, основательницы компании Fjura,— отсюда пленяющий аромат у дверей. Сразу с порога можно было ознакомиться с новой линией ваз Fornasetti, в которых и выставили цветы. Сюжеты на фарфоре и керамике — забавные совы, осьминоги с переплетенными щупальцами, змеи, предлагающие запретный плод, бабочки, будто случайно присевшие на вазы. Согласно новой концепции, магазин задуман как жилое пространство, полное удивительных вещей. Несмотря на все разнообразие коллекции, дизайнеры стремились избежать излишней декоративности и перенасыщенности предметами, выбрав лаконичный стиль. Цветовая палитра остается узнаваемой: черно-белые контрасты, вкрапление зеленого, акценты золота и серебра, которыми, например, оформлены ниши с выставленными в них предметами.

Тарелки с лицом оперной дивы Лины Кавальери от бренда Fornasetti. Коллекция аксессуаров для дома от бренда Fornasetti

Перед реконструкцией дизайнеры Tutto Bene изучили архивы и историю Fornasetti. «Наша цель заключалась не просто в проектировании магазина, а в том, чтобы представить бренд как живой архив, который чтит свою историю, оставаясь при этом экспериментальным и открытым всему новому»,— рассказывают Оскар Конен и Фелиция Берхтольд. Сегодня дело основателя бренда Пьеро Форназетти продолжает его сын Барнаба, который виртуозно адаптирует архивные эскизы к современному контексту и сам постоянно дополняет линию.

Пепельницы от бренда Fornasetti. Свеча от бренда Fornasetti

На второй этаж бутика ведет лестница, стены которой оклеены обоями Nuvolette от Cole & Son, британской фабрики обоев, сотрудничающей с Fornasetti. Наверху были показаны керамика, подносы и всевозможный декор. Бренд выпустил аромат для дома Fragranza Immaginazione. Знаменитая серия Tema e Variazioni — тарелки с лицом оперной дивы Лины Кавальери, музы художника,— тоже пополнилась новыми вариантами: например Лина, вдыхающая аромат цветов.

Кабинет-бар от бренда Fornasetti

Кабинет-бар от бренда Fornasetti

На третьем этаже шоурума можно было увидеть импровизированную домашнюю студию, малую гостиную с проигрывателем пластинок и спальню, также декорированную Fornasetti. Среди новых предметов мебели тут был представлен барный шкаф Palladiana e Arlecchini с черно-белыми принтами, шкаф Stipo и консоль с декором в виде тех же сов, ключей, кистей рук. Еще одна новость: в этом году принты Fornasetti перекочевали на ковры и гобелены — их можно было увидеть на полу и на стенах шоурума. Линия стала результатом совместной работы марки с миланским брендом cc-tapis.

Предметы из новой коллекции представлены в корнере бренда в ЦУМе.

Антонина Плахина