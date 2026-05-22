Власти Петербурга отменили большую закупку трамваев на миллиарды рублей

Комитет по транспорту Петербурга отменил закупку трамваев после ее размещения, рассказал председатель комитета по транспорту Денис Минкин на деловом завтраке в рамках фестиваля «ТранспортФест», передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Отмена закупки связана с секвестированием бюджета.

Речь идет сразу о двух тендерах: первый предполагал приобретение 23 трамваев на 4,2 млрд рублей (4 двухсекционных трамваев и 19 трехсекционных), их ждали до 30 сентября. Второй — 3 трамвая за 561 млн рублей

Речь идет сразу о двух тендерах: первый предполагал приобретение 23 трамваев на 4,2 млрд рублей (4 двухсекционных трамваев и 19 трехсекционных), их ждали до 30 сентября. Второй — 3 трамвая за 561 млн рублей

«Падают закупки. Мы в этом году, к сожалению, были вынуждены снять конкурс по трамваям, когда он уже был размещен. У нас секвестировали эти деньги. Ноль закупки. По году ноль»,— отметил господин Минкин.

Как ранее писало издание «Фонтанка», речь идет о приобретении 26 новых трамваев почти на 5 млрд рублей. Протоколы об аннулировании сделки власти опубликовали 4 мая. Речь идет сразу о двух тендерах: первый предполагал приобретение 23 трамваев на 4,2 млрд рублей (4 двухсекционных трамвая и 19 трехсекционных), их ждали до 30 сентября. Второй — 3 трамвая за 561 млн рублей.

Секвестирование бюджета — процедура пропорционального сокращения расходов бюджета, когда доходов поступает меньше, чем планировалось. В первую очередь урезаются не защищенные статьи — например, инвестиции в подвижной состав. Защищенные же статьи (зарплаты бюджетников, социальные выплаты, лекарства) секвестру не подлежат.

Карина Дроздецкая, Надежда Ярмула