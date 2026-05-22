Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Петербурга отменили большую закупку трамваев на миллиарды рублей

Комитет по транспорту Петербурга отменил закупку трамваев после ее размещения, рассказал председатель комитета по транспорту Денис Минкин на деловом завтраке в рамках фестиваля «ТранспортФест», передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Отмена закупки связана с секвестированием бюджета.

Речь идет сразу о двух тендерах: первый предполагал приобретение 23 трамваев на 4,2 млрд рублей (4 двухсекционных трамваев и 19 трехсекционных), их ждали до 30 сентября. Второй — 3 трамвая за 561 млн рублей

Речь идет сразу о двух тендерах: первый предполагал приобретение 23 трамваев на 4,2 млрд рублей (4 двухсекционных трамваев и 19 трехсекционных), их ждали до 30 сентября. Второй — 3 трамвая за 561 млн рублей

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Речь идет сразу о двух тендерах: первый предполагал приобретение 23 трамваев на 4,2 млрд рублей (4 двухсекционных трамваев и 19 трехсекционных), их ждали до 30 сентября. Второй — 3 трамвая за 561 млн рублей

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

«Падают закупки. Мы в этом году, к сожалению, были вынуждены снять конкурс по трамваям, когда он уже был размещен. У нас секвестировали эти деньги. Ноль закупки. По году ноль»,— отметил господин Минкин.

Как ранее писало издание «Фонтанка», речь идет о приобретении 26 новых трамваев почти на 5 млрд рублей. Протоколы об аннулировании сделки власти опубликовали 4 мая. Речь идет сразу о двух тендерах: первый предполагал приобретение 23 трамваев на 4,2 млрд рублей (4 двухсекционных трамвая и 19 трехсекционных), их ждали до 30 сентября. Второй — 3 трамвая за 561 млн рублей.

Секвестирование бюджета — процедура пропорционального сокращения расходов бюджета, когда доходов поступает меньше, чем планировалось. В первую очередь урезаются не защищенные статьи — например, инвестиции в подвижной состав. Защищенные же статьи (зарплаты бюджетников, социальные выплаты, лекарства) секвестру не подлежат.

Карина Дроздецкая, Надежда Ярмула

Новости компаний Все