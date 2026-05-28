Укрощение фактуры
Природная эстетика Henge
Когда в 2011 году предприниматель Паоло Тормена и архитектор Изабелла Дженовезе основали бренд Henge, рынок итальянской мебели класса люкс казался перенасыщенным, позиции патриархов — незыблемыми. Но Тормена не собирался соревноваться с ними на их поле, а решил предложить интерьерному миру нечто новое.
Название бренда отсылает к Стоунхенджу — древнему сооружению из камня, и выбрано оно не случайно. В поисках отправной точки для дизайна Henge часто обращается к древним архетипам и дикой природе. Для него ценны трещины в массиве дерева, патина на металле, неровные сколы на диком камне. Марка придерживается принципов органического модернизма. «Истинная роскошь сегодня — это не безупречный пластик или штампованный металл. Это редкий мрамор, который формировался миллионы лет, и дерево, прикасаясь к которому испытываешь удовольствие»,— говорит Паоло Тормена.
В каталогах Henge можно встретить редкие, интересные материалы: болотный дуб, пролежавший под водой несколько веков; мрамор Breccia Medicea dell’Acqua Santa, из которого семейство Медичи строило капеллы во Флоренции; серебряную латунь, кожу, выделанную вручную с использованием растительных составов. Разработчики регулярно отправляются на поиски необычных фактур.
Эстетические ориентиры Henge определяет арт-директор марки, архитектор Массимо Кастанья. Он заключает дикую энергию редких материалов в безупречные формы. Созданные им вещи стали визитной карточкой Henge. Достаточно вспомнить стол Oxymoron, который завораживает брутальностью, или светильники Polygonal Light, которые будто парят в воздухе, несмотря на визуальную тяжесть и массивность.
Однако каталог Henge не монолог одного автора. Бренд приглашает к сотрудничеству мировых звезд с уникальным почерком. Среди них — итальянский дизайнер Уго Каччиатори, канадская студия Yabu Pushelberg, американский светодизайнер Джоанна Граундер, турецкий архитектор Танджу Озелгин. Недавняя совместная работа Henge с технологичным брендом UNOX Casa (вместе они создали инновационные кухонные системы) доказала, что архаичная красота не противоречит современному комфорту.
Новая коллекция Ritual Gravity была на Миланском мебельном салоне представлена во флагманском шоуруме Henge. В числе премьер стол Shield и журнальные столики Horizon, спроектированные Уго Каччиатори. Henge Notte, коллекция бренда для спальни, включает кровати, шкафы и другие системы хранения, из которых можно полностью собрать уютное жилое пространство. Home Collection — разработанная Уго Каччиатори совместно с дуэтом Yabu Pushelberg линия посуды и аксессуаров для сервировки стола, ароматов для дома в фирменном стиле Henge. В линию входят каменные тарелки, металлические скульптурные подносы, стеклянная посуда из Мурано. Все эти предметы изготовлены вручную, среди них нет двух одинаковых.
Представитель бренда в России — компания WWTS.