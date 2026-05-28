Световые скульптуры

В венецианских хрониках мануфактура Barovier & Toso впервые упоминается в 1295 году, это старейшее стеклодувное производство в мире. За 700 с лишним лет многое изменилось, но в Barovier & Toso изделия из стекла по-прежнему изготовляют вручную. Одними из самых востребованных остаются предметы, созданные компанией по индивидуальным заказам архитекторов и дизайнеров: световые инсталляции, масштабные люстры и элементы декора. Мастера адаптируют форму и габариты изделий, цвет, технологическую начинку к любому интерьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Люстра, фото из архива компании Фото: Barovier & Toso Люстра Swing Фото: Barovier & Toso Следующая фотография 1 / 2 Люстра, фото из архива компании Фото: Barovier & Toso Люстра Swing Фото: Barovier & Toso

Основоположником династии, которая управляет компанией Barovier & Toso по сей день, считается Джакобелло Баровьер. Его дело продолжил Анджело Баровьер. В середине XV века он изобрел способ изготовления стекла исключительной прозрачности — cristallo veneziano (венецианского хрусталя). До этого европейское стекло имело желтоватый или зеленоватый оттенок из-за примесей железа, от которых Анджело Баровьеру удалось избавиться. В 1455 году он получил от Венецианской республики исключительное право на производство стекла, прозрачностью напоминавшего горный хрусталь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люстра Empire

Фото: Barovier & Toso Люстра Empire

Фото: Barovier & Toso

В XX веке компанией руководил Эрколе Баровьер, который радикально обновил производство муранского стекла. В 1919 году он стал партнером в семейном бизнесе, а в 1936-м — его единоличным владельцем. В этом же году Баровьер объединил компанию со стекольной мастерской семьи Ferro-Toso, и через несколько лет она получила название Barovier & Toso, под которым известна и сегодня. Эрколе Баровьер руководил художественным направлением компании почти полвека, до 1972 года, и разработал множество новых техник. Одна из самых известных — rostrato, запатентованная в 1938 году. Суть ее в том, что, пока стекло раскалено и пластично, мастер щипцами захватывает небольшие участки поверхности и вытягивает их, формируя шипы. В результате изделие напоминает кристаллическую структуру, достигается эффект внутреннего свечения. Еще одна популярная техника — сolorazione a caldo senza fusione (декорирование горячим способом без плавки) позволяет внедрять в стекло химические вещества и мелкие фрагменты, создавая уникальные цветовые эффекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Световая инсталляция Germogli в проекте в Амстердаме

Фото: Barovier & Toso Световая инсталляция Germogli в проекте в Амстердаме

Фото: Barovier & Toso

В 2026 год компания вступила под креативным руководством Луки Никетто, который открывает новую главу в истории бренда. Под его контролем департамент bespoke (производства на заказ) продолжает развиваться. Barovier & Toso предлагает как кастомизацию серийных моделей — изменение размеров, палитры, объединение базовых модулей в арт-объекты и каскады — так и разработку световых конструкций с нуля по эскизам заказчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Люстра в бутике Dolce & Gabbana Casa Фото: Barovier & Toso Люстра Taif Фото: Barovier & Toso Следующая фотография 1 / 2 Люстра в бутике Dolce & Gabbana Casa Фото: Barovier & Toso Люстра Taif Фото: Barovier & Toso

Среди клиентов Barovier & Toso немало известных архитекторов. Бюро ACPV Architects, Антонио Читтерио и Патрисия Вьель привлекали фабрику к оформлению отелей Bvlgari. Для гостиницы в Пекине на мануфактуре изготовили светильник-каскад из элементов, выполненных в технике a baloton (нанесения рельефных узоров на поверхность стекла). Для реновации здания Монреальской фондовой биржи фабрика создала масштабную вертикальную инсталляцию в пролете винтовой лестницы. Каскад состоит из почти 3 тыс. прямоугольных трубок ручной работы. Дизайнер Паола Навоне также сотрудничала с Barovier & Toso. Ее изделия в виде инсталляции в синих тонах были показаны на Миланском салоне. Сделанные на заказ светящиеся скульптуры бренда выставлены в бутиках Cartier и Dolce & Gabbana. Barovier & Toso также принимает заказы на оформление частных домов и яхт. Представитель бренда в России — компания WWTS.

Татьяна Филиппова