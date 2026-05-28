Французский акцент

Компания Pierre Frey выпускает декоративные ткани. Мануфактура, основанная в 1935 году, соединяет ремесленные методы производства с актуальными тенденциями дизайна. В последние годы бренд расширяет сферу деятельности, в том числе запустил мебельное направление, сотрудничая с известными дизайнерами и студиями. В 2026 году коллекцию пополнили новинки, разработанные парижским дуэтом Studioparisien — Лорен Барбье Тардрё и Роменом Журданом. Их линия мягкой мебели получила имя одного из символов Парижа, Pont Neuf (Нового моста) — старейшего из сохранившихся городских мостов через Сену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ромен Журдан и Лорен Барбье Тардрё, Studioparisien

Фото: Constance E.T. de Tournie / Studioparisien Ромен Журдан и Лорен Барбье Тардрё, Studioparisien

Фото: Constance E.T. de Tournie / Studioparisien

Название бюро отсылает к культурному наследию Парижа. Studioparisien уделяет особое внимание выбору материалов. Утонченность в их проектах соседствует с минимализмом. Дизайнеры всегда подчеркивают важность ремесленного мастерства, которое служит для них источником вдохновения.

«Сотрудничество со Studioparisien — результат нескольких лет совместной работы, построенной на доверии и глубоком понимании ремесла,— рассказывают в Pierre Frey.— Постоянный диалог с мастерами фабрики сопровождал каждый этап производства, что позволило совершенствовать пропорции предметов и найти баланс между высокими требованиями к комфорту и эстетикой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мебель от дуэта дизайнеров Studioparisien Фото: Pierre Verny / Studioparisien / предоставлено пресс-службой Maison Pierre Frey Мебель от дуэта дизайнеров Studioparisien Фото: Studioparisien Мебель от дуэта дизайнеров Studioparisien Фото: Constance E.T. de Tournie / Studioparisien Ткани от дизайнеров Studioparisien Фото: Constance E.T. de Tournie / Studioparisien Следующая фотография 1 / 4 Мебель от дуэта дизайнеров Studioparisien Фото: Pierre Verny / Studioparisien / предоставлено пресс-службой Maison Pierre Frey Мебель от дуэта дизайнеров Studioparisien Фото: Studioparisien Мебель от дуэта дизайнеров Studioparisien Фото: Constance E.T. de Tournie / Studioparisien Ткани от дизайнеров Studioparisien Фото: Constance E.T. de Tournie / Studioparisien

В коллекцию Pont Neuf вошли диван, представленный в двух размерах, кресло и пуф. «Новый мост одновременно основательный, надежный и полный изящества,— рассказывают дизайнеры.— Он соединяет берега Сены так же, как соединяет архитектурные стили и эпохи в городской панораме». В новой серии графичный ритм соседствует с мягкостью линий. Французская элегантность выражается посредством внимания к деталям и материалам. Предметы объединяет общий конструктивный и декоративный элемент: объемы подчеркивает выемка с прошивкой, которая, словно пояс женского костюма, акцентирует силуэты. Авторам была важна и тактильность материалов — в большой коллекции обивочных тканей от Pierre Frey им удалось найти варианты, которые подходят как для более сдержанных, так и для экспрессивных интерьеров.

Маргарита Косолапова