Книги об искусстве и дизайне

Ребекка Кнотт, Джеймс Робинсон

Lives of the Great Makers

Thames & Hudson

Фото: Thames & Hudson

Это издание — своего рода энциклопедия самых ярких мастеров, чьи работы есть в богатейшей коллекции декоративно-прикладного искусства лондонского Музея Виктории и Альберта. Она включает 40 биографий ремесленников, дизайнеров и архитекторов, от Ренессанса до конца XX века, с детализированными снимками придуманных ими вещей. Среди героев альбома — британский резчик по дереву Гринлинг Гиббонс, серебряных дел мастер Николас Спримон, дизайнер мебели Томас Чиппендейл, керамист Люси Ри, финский архитектор и дизайнер Алвар Аалто.

Лаура Сесса

Laura Sessa: Interiors

Flammarion

Фото: Flammarion

Итальянский архитектор и декоратор Лаура Сесса наиболее известна как дизайнер роскошных яхт — стоит лишь взглянуть на ее портфолио, добрую половину которого занимают проекты на воде впечатляюще крупного калибра, наполненные коллекционными предметами дизайна и произведениями искусства. Сесса начинала свою карьеру со стажировки в Giorgetti & Magrini, итальянской студии яхтенного дизайна, основанной в Милане в начале 1970-х годов. Затем присоединилась к бюро Alberto Pinto. В 2000 году она основала собственное дизайнерское агентство в Риме, специализирующееся на интерьерах, и, конечно, отделкой «домов на воде» дело не ограничилось: для своих клиентов она делает проекты в любой точке мира, от Монако до Новой Зеландии.

Питер Крейн, Шарлотта Мосс

The Enchanting Interiors of Bunny Mellon: Paintings by Snowy Campbell

Rizzoli

Обложка книги The Enchanting Interiors of Bunny Mellon: Paintings by Snowy Campbell
Фото: Rizzoli Иллюстрация из книги The Enchanting Interiors of Bunny Mellon: Paintings by Snowy Campbell
Фото: Rizzoli

Архивариус исследовательского центра Oak Spring Garden Foundation Нэнси Коллинз несколько лет назад сделала удивительное открытие: обнаружила в фондах больше сотни акварельных рисунков интерьеров домов Рейчел Ламберт Меллон, известной в высшем свете Англии и Америки под прозвищем Банни. Они были написаны художницей Сноуи Кэмпбелл по заказу хозяйки особняков в Нью-Йорке, Вашингтоне и Аппервилле в 1970-х и в центр попали по завещанию Меллон. Теперь рисунки изданы и доступны публике и как свидетельство изысканного вкуса, и как возможность заглянуть в закрытые частные пространства, хранившие в том числе одну из самых известных коллекций произведений искусства. Дома Меллон и ее мужа Пола были наполнены редким антиквариатом и первоклассной живописью (картина Ван Гога без рамы стояла прямо на каминной полке).

Александр Ушаков

Дмитрий Краснопевцев

Музей AZ

Фото: Музей AZ

Выставка к столетию одного из главных героев советского неофициального искусства Дмитрия Краснопевцева в московском пространстве AZ/ART стала предтечей монументальной монографии художника. 500-страничный том включил все известные на сегодня живописные и графические работы мастера из государственных и частных собраний, а также крупный блок архивных материалов и фотографий. Тем не менее авторы предупреждают, что это не каталог-резоне: еще около 200 произведений известны исследователям, но не изучены до конца.

Майкл Диаз-Гриффит

The New Antiquarians: At Home with Young Collectors

Phaidon

Обложка книги The New Antiquarians: At Home with Young Collectors Фото: Phaidon Иллюстрация из книги The New Antiquarians: At Home with Young Collectors Фото: Phaidon

Уже название книги указывает на то, что автор пытается развенчать миф о презрительном отношении нового поколения к «пыльной» старине. Вместе с интерьерным фотографом Брайаном У. Ферри он посетил дома 22 коллекционеров антиквариата возрастом до 40 лет или тех, для кого мода на эклектику с изящными комбинациями старого и нового искусства и дизайна — не пустой звук. Двери своих домов и апартаментов открыли в том числе художник и дилер Эндрю Ламар Хопкинс, дизайнеры Джанкарло Валле и Джейн Келтнер де Валле, куратор Алекс Тиги-Уокер.

Олег Краснов