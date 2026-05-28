Выставки, ярмарка дизайна, аукцион

«Иван Шишкин. Русский лес»

Сопоставимая нынешней по масштабу ретроспектива главного героя русского пейзажа проходила в 2007-м в Третьяковской галерее, когда отмечали 175-летие со дня рождения Ивана Шишкина. Сегодня, к грядущему юбилею в январе будущего года, на тот же подвиг отважился Русский музей: главные полотна, к которым относятся и реалистичные пейзажи художника, выдаст в аренду не каждая институция. Но к выставке в Петербурге расщедрились все — и Третьяковка, и Пушкинский, и музеи Татарстана и Белоруссии.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

До 9 ноября

«Князья Барятинские. Искусство для наследников»

Это частное дворянское собрание пока не прославлено выставками и монографиями, как, например, коллекции Шереметевых или Юсуповых, но имеет на то все шансы. Хороший вкус и дружба с ведущими европейскими художниками своего времени дали его основательнице — княгине Екатерине Петровне Барятинской — возможность собрать внушительное количество музейного уровня произведений, от Дюрера и Рембрандта до Каспара Давида Фридриха и Ангелики Кауфман. В таком объеме они, рассеянные после революции между столичными и провинциальными музеями, впервые вновь собираются в Пушкинском.

ГМИИ имени А. С. Пушкина, Москва

До 5 июля

Art Basel

Главная мировая ярмарка современного и модернистского искусства откроется через месяц после старта Венецианской биеннале и, конечно, последует по ее стопам — предложит коллекционерам как произведения художников основного смотра, так и работы из параллельной программы. В последней в этом году выставлены многие живые классики, вошедшие в мировую историю искусства. В их числе Марина Абрамович, Аниш Капур, Эрвин Вурм, Ли Уфан. В Art Basel примут участие 290 галерей из 43 стран, а новшеством здесь станет секция Basel Exclusive, в которой дилеры на VIP-открытии представят ранее не выставлявшиеся вещи.

Базель

18–21 июня

Van Cleef & Arpels High Jewelry x Masterpieces from the MAK Collection

Совместный проект венского MAK, одного из самых известных мировых музеев декоративно-прикладного искусства и дизайна, и Van Cleef & Arpels посвящен 120-летию легендарного ювелирного дома. И это не случайно: огромная музейная коллекция способна рассказать об источниках основных мотивов, форм, цветов и орнаментов, к которым обращались при создании своих произведений ювелиры дома за более чем вековую историю. Это и средневековый текстиль, и барочные рамы, и оригинальные разработки знаменитых мастерских Wiener Werkstatte.

Музей декоративного искусства MAK, Вена

10 июня — 27 сентября

«Шедевры из коллекции Льюиса»

Свою коллекцию современного искусства, почти сплошь состоящую из работ «голубых фишек», американский трейдер Джо Льюис начал продавать еще в 2018-м: тогда на Christie’s за $90,3 млн ушел «Бассейн с двумя фигурами» Дэвида Хокни. Распродажа продолжилась в марте этого года произведениями Фрэнсиса Бэкона, Люсьена Фрейда и Леона Коссофа, а в июне на аукцион Sotheby’s в Лондоне поступит крупный сет шедевров. В их числе «Портрет Гертруды Лёв» Густава Климта (эстимейт £20–30 млн), «Даная» Эгона Шиле (£12–18 млн), «Человек с трубкой» Амедео Модильяни (£12–18 млн), работы Кайботта, Сутина, Пикассо и других.

Sotheby’s, Лондон

24 июня

Олег Краснов