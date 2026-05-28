Брутализм, ретро и Япония

Законодателями интерьерной моды являются крупные итальянские мебельные предприятия, часто семейные. Поэтому, чтобы проследить тренды индустрии, имеет смысл отправиться в первую очередь на их выставочные экспозиции Salone del Mobile. Самую крупную инсталляцию в этом году представила компания Minotti. Монументальный стенд с импровизированными «улицами» и зелеными зонами в Rho Fiera спроектировала креативная студия компании в сотрудничестве с дизайнером Джампьеро Тальяферри. В оформлении были использованы бетон и темный палисандр, отсылающий к архитектурным кодам 1970-х и 1990-х годов. Этот же стиль стал лейтмотивом мебельной коллекции. Не обошлось и без интеграции искусства: работы 1950–1970-х годов предоставила флорентийская галерея Tornabuoni Arte.

Бренд B&B Italia вернулся на главную выставочную площадку в Rho Fiera после долгого перерыва, приурочив это событие к своему 60-летию. Студия Formafantasma, занимавшаяся дизайном стенда, имитации жилых комнат предпочла строгий музейный формат. Стены-перегородки из мрамора, дерева и текстиля стали эффектным фоном для демонстрации новинок от Винсента Ван Дуйсена, Ронана Буруллека, Джаспера Моррисона, Майкла Анастасиадиса.

Итальянский люксовый бренд Visionnaire представил монументальную экспозицию под названием «Rare Matter — A Retro-Brutalist Story» под художественным руководством Элеоноры Кавалли. Среди ярких экспонатов — модель Bachi, перевыпуск кресла дизайна Витторио Варо 1970-х годов с плавными текучими формами. Еще одной популярной темой салона стала Япония. Например, дизайн стенда Porada был полностью построен вокруг японского понятия икигай (Ikigai), что значит «осмысленное существование». Для фабрики этот концепт стал манифестом, объединяющим страсть к ремеслу и бережное отношение к природе. Винсент Ван Дуйсен разработал для бренда Molteni & C кухню Physis, в отделке использовав шпон японского кипариса (Hinoki). Эта древесина ценится не только за свою яркую текстуру, но и за влагостойкость и естественные антибактериальные свойства благодаря высокому содержанию в ней эфирных масел.

Одержимый идеей близости к природе бренд Flexform выставил свои новинки во внутреннем дворике Chiostro Sant’Angelo — это был настоящий оазис спокойствия посреди выставочной суеты. Главная премьера сезона — мебельная линия outdoor Моники Армани. Дизайнер обращается к эстетике Belle Epoque, когда сад считался продолжением гостиной.

Елена Кананыкина