В шоуруме FreeDom Interiors Фото: Cassina | FreeDom Interiors В шоуруме FreeDom Interiors Фото: Zanotta | FreeDom Interiors

В башне жилого комплекса Sky View на Красной Пресне открылся шоурум FreeDom Interiors, который объединяет на одной площадке ведущие итальянские бренды. Здесь представлены коллекции таких знаковых фабрик, как Cassina, Zanotta, Cappellini и Davide Groppi — каждая марка со своей уникальной историей. В экспозиции есть работы Карло Моллино, Ле Корбюзье, Шарлотты Перриан, Майкла Анастасиадиса и других звезд. Покупатели смогут подобрать мебель, свет и декор под любые запросы или создать собственный дизайн-проект.

Инновации в ванной

В шоуруме CEA Design

В Москве открывается флагманский шоурум итальянского производителя сантехники CEA Design. Марка известна инновациями в декоре ванной и искусной работой с разными материалами. Дебютировав в 1984 году в секторе сантехники и отопления, компания стала специализироваться на производстве дизайнерских смесителей и постепенно расширялась, предлагая полноценные решения для оформления ванных комнат. В новом шоуруме представлены как новейшие разработки, так и бестселлеры, например модульная система для ванной ABACO от основателя бренда Наталино Маласорти.

Свобода комбинаций

Диван Anywhere для фабрики Edra от Франческо Бинфаре

Новый диван дизайнера Франческо Бинфаре для Edra носит название Anywhere («где угодно»): благодаря универсальному дизайну эта модель подходит для любого помещения. Главное примененное в ней ноу-хау — сдвоенные подушки, которые перемещаются по поверхности сиденья за счет поворотного механизма в основании, позволяя менять глубину посадки и располагаться с обеих сторон. Модульная система открывает широкие возможности использования: семь независимых элементов можно свободно комбинировать друг с другом или размещать отдельно в качестве небольшого кресла или софы.

Ваза-посвящение

Ваза Mina от Рона Арада и мануфактуры Venini

Рон Арад и мануфактура Venini представили арт-трибьют легенде итальянской эстрады Мине — певице, обладающей диапазоном в три октавы и ставшей главным символом итальянской поп-музыки середины XX века. За экспрессивную манеру исполнения и характер ее прозвали Тигрицей из Кремоны. Ее профиль дизайнер изобразил на скульптурном сосуде из выдувного муранского стекла. Ваза выпущена лимитированным тиражом: 49 экземпляров плюс три авторских.

Русские архетипы

Работа дизайн-лаборатории KOD.objects Фото: KOD.objects Работа дизайн-лаборатории KOD.objects Фото: KOD.objects Работа дизайн-лаборатории KOD.objects Фото: KOD.objects

Ольга Петрова-Подольская с ее дизайн-лабораторией KOD.objects в этом году участвует в важных мировых выставках дизайна и искусства: SaloneSatellite и Alcova в Милане, а теперь ее работа представлена и в параллельной программе Венецианской биеннале. До ноября в Европейском культурном центре можно увидеть проект Archetype. В основе изображений — фотоколлажей и графических работ, которые были перенесены на ткань,— фрагменты русских строений XI–XVII веков, а именно окна. Демонстрируется и платок, складывающийся в форме кокошника. «Archetype прослеживает последовательную трансформацию: архитектура — графика — предмет»,— говорит Ольга. Проект реализован при поддержке бренда ADJ Style.

Синхронная работа

Раздвижные двери Syncro от Rimadesio

Высокотехнологичный механизм Syncro от Rimadesio, разработанный Джузеппе Бавузо,— революция в области раздвижных дверей. Он обеспечивает идеальное синхронное скольжение панелей без каких-либо соединительных пластин или напольных направляющих. Благодаря такому решению массивные раздвижные перегородки превращаются в единый скоординированный архитектурный элемент интерьера, позволяя легко и точно моделировать пространство. Панели изготавливаются по индивидуальному заказу, максимальные их размеры — 3180 х 1500 мм.