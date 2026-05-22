В ХМАО вертолет повредил стойку шасси после посадки

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) после завершения авиарейса вертолет Ми-8АМТ в процессе руления повредил стойку шасси. Организованы надзорные мероприятия, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Инцидент произошел 21 мая около 13:00 на посадочной площадке Радонежского в поселке Горноправдинск. Пострадавших нет.

Сургутская транспортная прокуратура проверит соблюдение норм безопасности полетов, в том числе при содержании плоскостных сооружений на площадке.

Ирина Пичурина