Голос природы

Думать о мебели и убранстве дома в сезон открытия городских террас и пикников в парке не хочется, и все, о чем мечтаешь, это выйти на улицу, посмотреть на цветы, послушать пение птиц, выбраться за город. Или хотя бы поймать солнечные лучи у себя на балконе. Впрочем, и в новых коллекциях для интерьера — обилие природных мотивов, которые позволят чувствовать себя окруженным зеленью даже дома. Листья, цветы, птицы и букеты красуются везде — на посуде, тканях и мебельных обивках.

В дни Миланского салона состоялась премьера ковров Умберто Кампаны Floralis. Дизайнер рассказывал, что сделал рисунок под впечатлением от формы мхов и лишайников и микромира клеточных структур. Каждое изделие обладает биоморфной формой — никакой симметрии, все как в природе. Из модных цветовых сочетаний этой весны — палитра цветущих вишен, прозрачные оттенки, фактуры поверхностей неровные, шероховатые. Дизайнеры призывают не бояться несовершенств. А Якопо Фоджини своей новой работой, торшером-скульптурой Dilly, подчеркнул, что не стоит забывать: человек и сам часть природного мира. Созданный им силуэт напоминает женскую фигуру. Поликарбонатная нить укладывается вручную непрерывным движением, поэтому каждый светильник обладает неповторимым узором плетения. Уникален, как каждый из нас.

Светильник Dilly, дизайн Якопо Фоджини, Edra Инсталляция Responsive Nature, Elisa Ossino Studio для Molteni & C на Миланской неделе дизайна Ковер Floralis, дизайн Estudio Campana, Art de Vivre Ваза Mino, дизайн Алессандро Корины и Паоло Стеллы, Bosa Столик Cava, светильник Soffio, Draga & Aurel Тарелка, коллекция Or d'Abeille, Daum

