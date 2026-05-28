Голос природы
Думать о мебели и убранстве дома в сезон открытия городских террас и пикников в парке не хочется, и все, о чем мечтаешь, это выйти на улицу, посмотреть на цветы, послушать пение птиц, выбраться за город. Или хотя бы поймать солнечные лучи у себя на балконе. Впрочем, и в новых коллекциях для интерьера — обилие природных мотивов, которые позволят чувствовать себя окруженным зеленью даже дома. Листья, цветы, птицы и букеты красуются везде — на посуде, тканях и мебельных обивках.
Елена К ананыкина
Фото: Yan Yugai
В дни Миланского салона состоялась премьера ковров Умберто Кампаны Floralis. Дизайнер рассказывал, что сделал рисунок под впечатлением от формы мхов и лишайников и микромира клеточных структур. Каждое изделие обладает биоморфной формой — никакой симметрии, все как в природе. Из модных цветовых сочетаний этой весны — палитра цветущих вишен, прозрачные оттенки, фактуры поверхностей неровные, шероховатые. Дизайнеры призывают не бояться несовершенств. А Якопо Фоджини своей новой работой, торшером-скульптурой Dilly, подчеркнул, что не стоит забывать: человек и сам часть природного мира. Созданный им силуэт напоминает женскую фигуру. Поликарбонатная нить укладывается вручную непрерывным движением, поэтому каждый светильник обладает неповторимым узором плетения. Уникален, как каждый из нас.