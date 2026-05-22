В Новороссийске задержан подозреваемый в планировании подрыва объекта энергетики

Сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске жителя Северского района Краснодарского края 2003 года рождения. Его подозревают в планировании подрыва одного из объектов энергетики в регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

По данным ведомства, россиянина завербовал через мессенджер WhatsApp сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). По его указанию мужчина должен был подорвать один из объектов энергетики в Краснодарском крае с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).

Мужчину задержали, когда он шел к месту тайниковой закладки, чтобы взять оттуда взрывчатку. Из схрона изъяты готовое к применению СВУ фугасного действия с массой взрывчатого вещества 2,5 кг и телефон, с которого подозреваемый вел переписку с куратором.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к теракту), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 УК (госизмена). Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.