У жительницы Сургута в лифте загорелся пауэрбанк

В здании на улице Крылова в Сургуте произошло возгорание — в сумке одной из жительниц загорелся портативный аккумулятор после того, как она зашла в лифт, сообщили в МЧС Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

После этого сумка вспыхнула, а лифт заполнился дымом. Жительница несколько раз нажала на кнопку в кабине, после этого лифт открылся и ей удалось выйти. По данным ведомства, серьезных последствий в результате инцидента не произошло, при этом сообщений пожарным не поступало.

В МЧС просят не паниковать в случаях задымления или возникновения пожара в лифте. Нужно нажать кнопку вызова диспетчера и рассказать о случившемся. При возможности нужно отвернуться от источника возгорания и закрыть рот и нос тканью. Жителей просят не пытаться открыть двери самостоятельно — это опасно, особенно если кабина застряла между этажами.

Ирина Пичурина