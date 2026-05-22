Директора нефтебазы Аргаяша наказали за нарушения требований безопасности

Аргаяшский районный суд признал виновным директора ООО «Аргаяшская нефтебаза» в неоднократном нарушении требований антитеррористической защищенности объекта (ст. 20.30 КоАП РФ). Его дисквалифицировали на шесть месяцев, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Нарушения выявили сотрудники регионального управления ФСБ совместно с прокуратурой области во время работы над совершенствованием защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Выяснилось, что директор нефтебазы не исполнял решение, вынесенное в августе 2025 года на заседании антитеррористической комиссии региона.

В пресс-службе силового ведомства напоминают, что при неоднократном привлечении лица к административной ответственности по этой статье грозит уголовная ответственность. Максимальным наказанием по ст. 217.3 УК РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов) является лишение свободы на срок до семи лет.

Виталина Ярховска