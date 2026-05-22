Артюхов обсудил с главой «Дом.РФ» строительство садиков и школ на Ямале

Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ходе деловой встречи в Москве обсудили строительство социальных объектов и арендного жилья на Ямале с привлечением инструментов льготного финансирования «Дом.РФ». Об этом сообщили в окружном правительстве.

Сейчас в Губкинском, Салехарде и Тарко-Сале строится шесть образовательных учреждений, в каждом городе — по школе и детскому саду. По данным господина Мутко, общий объем займа по механизму инфраструктурных облигаций «Дом.РФ» составляет 10 млрд руб.

При этом в декабре в микрорайоне Южный в Тарко-Сале уже открылся детский сад на 240 детей с обсерваторией, зимним садом и лекторием. Школа на 550 мест, которая возводится в этом же микрорайоне, находится в высокой степени готовности. В Губкинском строят школу на 400 мест и детский сад для 240 воспитанников. В Радужном микрорайоне Салехарда возводится первая школа на 800 учеников, в Обдорском микрорайоне — садик на 240 мест.

Дмитрий Артюхов отметил, что благодаря инструментам «Дом.РФ» на Ямале удается обновлять социальную инфраструктуру в опережающем режиме, синхронизируя ввод жилья и появление школ и детских садов в шаговой доступности. «Благодаря такому партнерству создаем на Ямале по-настоящему современную, мотивирующую образовательную среду. Для нас принципиально важно, чтобы маленькие северяне с первых лет жизни имели самые лучшие условия для раскрытия способностей и всестороннего развития»,— сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

