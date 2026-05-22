Количество автомобилей в Краснодарском крае оценили в 2 млн единиц

Автопарк Краснодарского края насчитывает почти 2 млн машин, сообщила генеральный директор «Рольф» Светлана Виноградова на открытии дилерского центра «Рольф Кубань» в Краснодаре.

Согласно представленным данным «Автостата», доля иномарок в структуре регионального автопарка составляет 69% — более 1,3 млн автомобилей. На отечественные марки приходится 31%, или свыше 612 тыс. машин. Обеспеченность легковыми автомобилями оценивается в 341 автомобиль на 1 тыс. жителей.

По оценке «Автостата», емкость рынка сервисного обслуживания автомобилей в Краснодарском крае превышает 47,5 млрд руб.

Среди ключевых тенденций российского авторынка Светлана Виноградова выделила рост интереса к гибридным автомобилям, усиление позиций китайских брендов, развитие системного параллельного импорта, а также зависимость спроса от курса рубля и уровня ключевой ставки Банка России. При этом, по ее словам, в продажах группы доля новых автомобилей, приобретаемых в кредит, достигает 72%, тогда как в среднем по рынку показатель составляет около 70%.

По данным компании, в России в настоящее время работают более 5,6 тыс. официальных дилерских центров и около 41,8 тыс. независимых станций технического обслуживания.

Владелец ГК «Рольф» Умар Кремлев отметил, что Краснодарский край занимает второе место в стране по объему регистраций автомобилей. По его словам, открытие нового центра в Краснодаре связано как с расширением присутствия компании, так и с развитием цифровой экосистемы бренда, объединяющей продажи автомобилей, сервисное обслуживание, финансовые и страховые продукты, а также цифровые сервисы.

Вячеслав Рыжков