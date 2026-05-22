Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

Совет директоров МТС (MOEX: MTSS) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. На эти цели планируется направить почти 70 млрд руб.

Годовое собрание акционеров по вопросу дивидендов состоится 23 июня. Последний день для покупки акций под выплату — 8 июля. Дивдоходность составляет 15,2%. По состоянию на 9:09 мск бумаги МТС торгуются на уровне 230,35 руб. за штуку, прибавляя 1,03% к закрытию предыдущего дня.

В прошлый раз МТС выплачивал дивиденды по итогам 2024 года. Выплата за одну акцию составила 35 руб. с доходностью 15,2%.