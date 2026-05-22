В Новосибирской области задержан подозреваемый в поджоге полицейских авто

В поселке Краснообск Новосибирской области задержан житель Рязани 2009 года рождения. Его подозревают в поджоге служебных автомобилей полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, подросток облил автомобили горючей жидкостью и поджег. Предварительно, он действовал по указанию «внешних кураторов», за совершенное преступление ему обещали деньги. Пожар удалось оперативно потушить, никто не пострадал, уточнили в ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК (теракт). Обвинения задержанному уже предъявлены, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также устанавливаются заказчики преступления.