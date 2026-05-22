Вблизи Москвы сбит шестой с начала дня беспилотник

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Число сбитых вблизи столицы БПЛА увеличилось до шести с начала дня.

На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел. Все аэропорты московского авиаузла работают штатно. Последним к 6 утра вернулся к работе аэропорт Внуково.