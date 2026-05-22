Нацпарку «Зигальга» передали челябинскую землю в бессрочное пользование

МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях предоставило в постоянное пользование национальному парку «Таганай» землю в границах нацпарка «Зигальга». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участок относится к землям особо охраняемых природных территорий. Он расположен в «Зигальге», находящейся в управлении федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк „Таганай“».

Национальный парк «Зигальга» создан в ноябре 2019 года. Он стал первой в Челябинской области особо охраняемой природной территорией, появившейся в рамках нацпроекта «Экология».

Виталина Ярховска