В Хакасии около 90 тыс. человек остались без воды из-за аварии на водопроводе

В селе Калинино в Хакасии произошла авария на самотечном водопроводном коллекторе. Без воды остались почти 90 тыс. человек, сообщил замглавы республики Дмитрий Бученик.

По словам господина Бученика, ночью при запуске системы водоснабжения был обнаружен технологический порыв на трассе водопровода. Авария затронула жителей города Черногорска, а также поселков Расцвет и Тепличный.

К аварийным работам привлечены восемь человек из состава аварийных бригад водоканала. В готовности — четыре единицы спецтехники. Сколько займут ремонтные работы, не уточняется. Организован подвоз воды в медицинские учреждения.